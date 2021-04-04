Погоня за чемпионством продолжается: «Спартак» прибил «Ростов»

Еще после неудачной концовки первой части сезона и поражения от «Рубина» на старте второй, а также на фоне обидного вылета из Кубка России на московском «Спартаке» резко поставили крест как на претенденте на чемпионство, однако красно-белые всего за три матча, раздавив «Краснодар», «Динамо» и «Урал» с общим счетом 13:3, перевернули свое положение с ног на голову. Подопечные Доменико Тедеско взобрались на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и вновь стали ближайшими преследователями петербургского «Зенита» — отставание от лидера чемпионата за семь туров до финиша первенства составило четыре очка.

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Отпускать питерцев в отрыв «Спартаку» было нельзя, да и на фоне успехов собственных конкурентов за лигочемпионское место москвичи были бы довольны лишь продолжением своей победной серии. И перед выполнением этой задачи команда Тедеско столкнулась с рядом проблем.

Во-первых, кадровых. Перед уходом на паузу, связанной с матчами национальных сборных, красно-белые лишились сначала Виктора Мозеса, получившего повреждение связок колена в дерби с «Динамо» (2:1), а затем Романа Зобнина с Алексом Кралом, которые из-за мышечных травм не смогли доиграть матч с «Уралом» (5:1). За считанные дни до возобновления чемпионата слухи вели к тому, что на всех троих Доменико Тедеско не сможет рассчитывать, но эти опасения оправдались только на треть.

На игру с «Ростовом» красно-белые из этой троицы лишились только Крала, тогда как Мозес и Зобнин вышли на поле даже с первых минут. Впрочем, потеря чеха у «Спартака» оказалась не единственной — встречу также пропустил Эсекьель Понсе, который из-за травмы не сыграл и с «Уралом».

Наш состав на #РостовСпартак



Возвращение Мозеса

Огненное трио в атаке

Зобнин – Умяров в центре полузащиты



Эсекель Понсе и Алекс Крал продолжают восстанавливаться от повреждений, полученных перед паузой на игры сборных — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 4, 2021

Во-вторых, проблемой «Спартака» стал сам факт выезда в Ростов-на-Дону, где красно-белым на протяжении многих лет приходится очень непросто. Своей последней до сегодняшнего дня победы над «Ростовом» в гостях москвичи добились еще в декабре 2013 года.

Из футболистов, которые были в заявке спартаковцев на тот матч, ныне за красно-белых выступает только один — голкипер Артем Ребров, больше выполняющий функции так называемого опытного деда, тогда как основным вратарем красно-белых уже не первый сезон является Александр Максименко. Тренером того «Спартака», к слову, был Валерий Карпин, который ныне возглавляет как раз «Ростов».

В официальных матчах против своей бывшей команды Валерий Георгичевич в качестве наставника желто-синих провел до сегодняшнего дня семь игр, одержав в них четыре победы при двух поражениях. Что касается его личного противостояния с Доменико Тедеско, то Карпин имел преимущество — две победы при одном поражении.

Если же говорить о нынешнем «Ростове» Карпина более глобально, то дела у желто-синих в текущем сезоне складываются не лучшим образом. На старте сезона «Ростов» с позором выбыл из Лиги Европы на стадии квалификации, выступления в Кубке России команда также завершила в самом начале пути, а в Премьер-лиге ростовчане чередуют победы с поражениями. Только в 2021 году до встречи со «Спартаком» южане набрали всего пять очков в четырех матчах, обыграв лишь аутсайдера чемпионата «Ротор».

На игру с красно-белыми стартовый состав «Ростова» оказался предсказуемым. Из интересного: к матчу успел восстановиться Максим Осипенко, после тяжелой травмы вернулся Кэнто Хасимото, а также в заявку впервые с 12 марта попал Владимир Обухов, которого ФИФА заподозрила в применении допинга.

Наш состав на матч pic.twitter.com/l6731nqLuR — Football Club Rostov (@rostovfc) April 4, 2021

Встреча ожидаемо началась в активном темпе со стороны обеих команд. «Ростов» регулярно доставлял мяч в штрафную «Спартака» подачами с флангов, а красно-белые расчерчивали комбинацию за комбинацией у ворот Сергея Песьякова. Одна из таких атак могла стать потенциально голевой. У хозяев, например, после подачи Дмитрия Полоза едва-едва не расстрелял ворота Максименко Понтус Альмквист, а у «Спартака» Александр Соболев нашел в полукруге Айртона, который отпасовал налево на Квинси Промеса и вывел его на ударную позицию. Голландец в борьбе с Алексеем Козловым мяч потерял. Шанс открыть счет имел и Джордан Ларссон — бомбардир «Спартака» немного не попал по воротам после неожиданной скидки от Данила Глебова при подаче Айртона.

В итоге дело в свои руки пришлось брать Мозесу.

Нигериец поддержал очередную быструю атаку «Спартака», получил мяч на правом фланге и протащил его до чужой штрафной, попутно обыграв Николая Пояркова, а затем мощно пробил низом: мяч после небольшого рикошета от Хайтама Алеесами залетел в ближний угол.

«Ростов» на пропущенный мяч отреагировал оперативно и равновесие в матче восстановил в течение нескольких минут.

После прострела Али Соу на Альмквиста на перехвате пытался сыграть Павел Маслов, который случайно срезал мяч в свои ворота. Для молодого защитника «Спартака» это уже второй автогол в этом году в РПЛ — до этого ему не повезло в дерби с «Динамо».

27 Гооол! Сравниваем счёт в матче! Маслов срезает мяч после прострела в свои ворота — Football Club Rostov (@rostovfc) April 4, 2021

Пока «Спартак» оправлялся после такой оплеухи, «Ростов» нанес второй разящий удар, завершившийся голом.

Красно-белые не разобрались в обороне, чем воспользовался Георгий Махатадзе, пробивший точно в угол с линии штрафной.

32 Гооооол! Махатадзе обводящим ударом отправляет мяч в сетку ворот Максименко! — Football Club Rostov (@rostovfc) April 4, 2021

Ближе к перерыву команда Доменико Тедеско смогла взять себя в руки и перехватить инициативу. Давление на ворота «Ростова» незадолго до ухода в раздевалку дало свои плоды.

Айртон исправился за провал при втором пропущенном мяче и выполнил опасную подачу во вратарской, где ошибся Алеесами, случайно сбросивший мяч на Соболева, который расстрелял Песьякова с полуметра.

2:2 — от «Ростова» и «Спартака», конечно, ожидали яркой игры, но четырех голов в первые 45 минут вряд ли. Вторую половину встречи команды провели также резво. Так, возможность отметиться голом имел Соу, который после заброса из глубины едва не убежал один на один с Максименко: гамбийского форварда умело оттеснил Маслов, да и голкипер «Спартака» вовремя вышел из ворот и мяч забрал. На это опасным и мощным выстрелом с правого края штрафной ответил Виктор Мозес, в итоге заработавший угловой, ставший результативным для красно-белых.

После подачи Промеса выше всех в штрафной «Ростова» выпрыгнул Соболева, ударом головой отправивший мяч в дальний угол. Для форварда «Спартака» этот гол стал уже седьмым в пяти матчах РПЛ в 2021 году и 12-м в чемпионате вообще. По этому показателю россиянин сравнялся с Ларссоном.

Александр Соболев – лучший бомбардир Лиги в 2021-м году #РостовСпартак | 2:3 pic.twitter.com/TvpdXINGTQ — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 4, 2021

Швед, впрочем, имел возможность вновь выйти в единоличные лидеры в гонке бомбардиров среди игроков «Спартака». Соболев выиграл верховое единоборство у Козлова и отпасовал на ход Ларссону. Тот ворвался к вратарской и технично пробил в дальний нижний угол, однако мяч невообразимым образом в сетке не оказался и пролетел рядом со штангой. Этого не ожидал даже Промес, который мог переправить снаряд в ворота, но не стал отбирать, казалось, верный гол у своего одноклубника. Едва не отличился голландец и после очередного удара с линии штрафной в исполнении Мозеса: Песьяков этот выстрел отразил, отбив мяч точно на ногу Промесу. Тот, правда, такого подарка не ожидал и подстроиться под удар не успел.

К концу матча «Ростов» ожидаемо прибрал мяч к себе и увеличил давление на соперника, тогда как «Спартак» сделал акцент на сохранении победного счета. Валерий Карпин почти разом выпустил на поле Армина Гигович, Хорена Байрамяна и Павла Мамаева. Тедеско же ответил сначала вынужденной заменой получившего неприятный удар шипами в лицо Жиго на Илью Гапонова, а также усилил оборонительную линию Йорритом Хендриксом, Зелимханом Бакаевым и Андреем Ещенко. В итоге своего добился именно наставник красно-белых.

3:2 — «Спартак» взял три очка в Ростове впервые с 2013 года и продлил свою победную серию до четырех матчей кряду, продолжив погоню за «Зенитом» в борьбе за чемпионство. Петербуржцам предстоит закрыть тур домашним матчем с «Химками», которые не проигрывают с ноября прошлого года. В последний раз красно-черные уступили в РПЛ как раз «Зениту».