Шалимов: видимо, Мусаеву было стыдно смотреть Галицкому в глаза
Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал уход Мурада Мусаева с поста тренера «быков», передает «Чемпионат.com».
«Мурад сдался. Он мог дойти до конца, но он всё понимал. Видимо, ему было стыдно смотреть в глаза Галицкому. Сказал: «Я больше не могу, избавьте меня от мучений», — сказал Шалимов.
Также Шалимов не верит, что «Краснодар» сможет попасть в Лигу Европы по итогам чемпионата России.
Напомним, 3 апреля «быки» на своем поле уступили грозненскому «Ахмату» со счетом 0:5.
Мусаев номинально возглавил «Краснодар» весной 2018 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России и впервые в своей истории попал в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «горожане» занимают десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка за шесть туров до конца сезона.
11 апреля «Краснодар» сыграет с тульским «Арсеналом» в рамках чемпионата России.
Ранее «Краснодар» объявил об уходе Мусаева с поста наставника команды.