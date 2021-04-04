«Краснодар» объявил об уходе Мусаева с поста наставника команды

Футбольный клуб «Краснодар» объявил на своем сайте об уходе Мурада Мусаева с поста наставника команды.

«ФК «Краснодар» благодарит Мурада Олеговича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что Мусаев самостоятельно решил покинуть команду.

Напомним, 3 апреля «быки» на своем поле уступили грозненскому «Ахмату» со счетом 0:5.

Мусаев номинально возглавил «Краснодар» весной 2018 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России и впервые в своей истории попал в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «горожане» занимают десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка за шесть туров до конца сезона.

11 апреля «Краснодар» сыграет с тульским «Арсеналом» в рамках чемпионата России.

Ранее Мусаев поделился эмоциями после крупного домашнего поражения от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура РПЛ.