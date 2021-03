Опубликовано видео жуткого падения норвежского прыгуна с трамплина Танде

Норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Танде упал во время разминки на этапе Кубка мира в Планице (Словения). 27-летний спортсмен потерял равновесие в полете и рухнул на трассу на скорости 102,6 километра в час.

Прыгун не сумел скоординироваться в воздухе и упал на площадку приземления, полетев вниз по склону. После падения Танде потерял сознание. Позднее Международная федерация лыжного спорта сообщила, что состояние Танде улучшилось.

«Состояние здоровья Даниэля-Андре Танде после падения стабильное. Он был доставлен на вертолете в медицинский центр Любляны для дальнейших обследований и лечения. Следующая информация появится ближе к вечеру», — сообщает NRK.

Танде — трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион 2018 года в командных соревнованиях.

Co tu dużo mówić, wyglądało to fatalnie. Trzymajmy kciuki, by nic poważnego się nie stało z @Daniel_Andre24... #skijumpingfamily #Planica pic.twitter.com/OJRi0YBExm