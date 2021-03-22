Матч Мальта — Россия обслужит датская бригада арбитров

Датчанин Петер Кьесгор назначен главным арбитром матча первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Мальты и России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать Кьесгору будут боковые судьи Виктор Скитте и Йеспер Даль, четвертым рефери назначен Мортен Крог.

Встреча между сборными Мальты и России пройдет 24 марта в Та-Кали. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.45 мск.

В марте российская команда встретится в Сочи со сборной Словении (27 марта) и на выезде сыграет со Словакией (30 марта). Также в группе H за путевку на чемпионат мира в Катаре поспорят команды Хорватии и Кипра.

Мировое первенство 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах.

Ранее сообщалось, что голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин на тренировке национальной команды сломал манекен.