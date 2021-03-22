ЦСКА проигронировал жалобы Кучаева на боль перед игрой с «Зенитом»

Московский ЦСКА проигронировал жалобы полузащитника Константина Кучаева на боль перед игрой против петербургского «Зенита» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, хавбек был вынужден провести матч с лидером чемпионата России на уколах, так как испытывал проблемы с икроножной мышцей.

На 67-й минуте Кучаев был заменен: вместо него на поле «ВЭБ Арены» вышел Константин Марадишвили.

Напомним, что данное повреждение помешало Кучаеву попасть в итоговую заявку на молодежный чемпионат Европы — 2021. Михаил Галактионов вместо футболиста ЦСКА вызвал форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина, оформившего дубль во встрече с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин на тренировке национальной команды сломал манекен.