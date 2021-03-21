«Черевченко чудо делает»: Семин оценил работу наставника «Химок»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал свое мнение о главном тренере «Химок» Игоре Черевченко, которые в последнее время очень успешно выступают в РПЛ. В последних 15-ти турах чемпионата подмосковный клуб набрал больше всех очков — 32.

«Черевченко, например, чудо какое-то делает. Он, на мой взгляд, на сегодняшний день тренер номер один. Завоевал больше всех очков в лиге с того момента, как его назначили, вытащил команду с самого дна, и она показывает хороший футбол с теми же игроками, которые, казалось, не удержатся в высшем дивизионе», — сказал Семин в интервью «Спорт-Экспрессу».

С 1996-го по 2001-й году Черевченко играл в «Локомотиве», там же начинал свою тренерскую карьеру, дорос до главного тренера, коим проработал в клубе больше года. Затем работал главным тренером калининградской «Балтики» и тульского «Арсенала». 25 сентября 2020 года возглавил «Химки».

Ранее Денис Глушаков охарактеризовал главного тренера «Химок» Черевченко.