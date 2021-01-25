Глушаков охарактеризовал главного тренера «Химок» Черевченко

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков охарактеризовал главного тренера подмосковной команды Игоря Черевченко.

По словам полузащитника, с юмором у главного тренера «Химок» порядок.

«Три главных отличия тренера Черевченко от остальных? Для себя выделяю в тренере порядочность и профессионализм», — цитирует Глушакова официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковные «Химки» набрали 25 очков и расположились на 11-м месте в турнирной таблице.

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