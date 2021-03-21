Боксер Дейнес поделился эмоциями от боя с Бетербиев

Немецкий боксер Адам Дейнес поделился эмоциями от боя с Артуром Бетербиев, передает РИА «Новости».

Напомним, россиянин победил в десятом раунде. Поединок проходил в Москве.

«Русская кровь так быстро не сдается. Не знаю, почему мне отсчитали нокдаун в первом раунде, я ничего не почувствовал. Обсужу с тренером, почему он снял меня с боя», — сказал Дейнес.

Россиянин не выходил на ринг более года. Свой последний бой 36-летний уроженец Хасавюрта провел в 2019 году против Александра Гвоздика, лидировавшего на тот момент в полутяжелом дивизионе.

Для действующего обладателя чемпионских поясов Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) этот успех стал 16-м в профессиональной карьере. Все свои победы Бетербиев одержал нокаутом.

Ранее Бетербиев заявил, что хочет встретится на ринге с Майком Тайсоном.