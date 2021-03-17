Буре прокомментировал выдвижение ФХР его кандидатуры в совет ИИХФ

Легенда российского хоккея Павел Буре заявил, что рад влиться в семью Федерации хоккея России (ФХР) и сделает все возможное, чтобы укрепить авторитет России в международном хоккее.

«Конечно, я знал, что ФХР выдвинет мою кандидатуру в Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ). Далее ИИХФ будет принимать решение в установленном порядке. Что касается предстоящей работы, то я очень рад влиться в семью ФХР, приложу все свои силы на благо развития российского хоккея. Я вливаюсь в сильный коллектив, за последние годы ФХР провела огромную работу по многим проектам, со всеми из них я знаком.

За последние годы ФХР значительно укрепила свои позиции на международной арене благодаря работе Владислава Александровича Третьяка. Введенные санкции, безусловно, не должны их ослабить. В современном мире наш авторитет на международной арене играет очень важную роль. Сделаю все возможное, чтобы закрепить успехи», — заявил Буре «Газете.Ru».

Напомним, 17 марта Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея ИИФХ. Согласно требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские официальные лица не имеют права занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.