Жена Карпина высказалась о разводе Мамаева
Андрей Черников
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Дарья Карпина, жена наставника «Ростова» Валерия Карпина, высказалась о разводе футболиста желто-синих Павла Мамаева с супругой Аланой, передает Sport24.
«Мне очень жалко ребят, я их знаю лично. Всегда печально, когда рушится семья, особенно когда есть дети. Но это их личное дело, поэтому я не вправе что-то комментировать. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказала Дарья.
Напомним, Алана Уличила Павла в измене.
Ранее Алана Мамаева объявила о разводе.