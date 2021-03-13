Жена Карпина высказалась о разводе Мамаева

Дарья Карпина, жена наставника «Ростова» Валерия Карпина, высказалась о разводе футболиста желто-синих Павла Мамаева с супругой Аланой, передает Sport24.

«Мне очень жалко ребят, я их знаю лично. Всегда печально, когда рушится семья, особенно когда есть дети. Но это их личное дело, поэтому я не вправе что-то комментировать. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказала Дарья.

Напомним, Алана Уличила Павла в измене.



Ранее Алана Мамаева объявила о разводе.