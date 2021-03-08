Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на игру против «Интера»
Андрей Черников
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Россиянин Алексей Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на игру против миланского «Интера».
«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Джимсити, Ромеро, Пессина, Малиновский, Сапата, Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс.
Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч Серии А с «Интером».