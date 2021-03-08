Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил женщин с 8 марта.

«Хочу от всего сердца поздравить вас с вашим праздником — с 8 марта. Пожелать вам счастья, добра, мира, любви. Конечно же, чтобы вы всегда были рядом, потому что мы с вами всегда герои», — сказал Плющенко в видео, которое он выложил в Instagram.

Стоит отметить, что в ролике Плющенко держал в руках букет желтых роз.



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