Федун остался доволен игрой Промеса в матче «Спартак» — «Краснодар»

Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун остался доволен игрой нападающего Квинси Промеса в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Его слова передает ТАСС.

По его словам, нидерландец сразу же стал реальным лидером команды на поле и своей энергией помог партнерам завестись.

Также Федун заявил, что разгром «горожан» доказал, что футболисты преданы главному тренеру Доменико Тедеско и намерены побороться за Лигу чемпионов.

Ранее форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о взаимодействии с Квинси Промесом.