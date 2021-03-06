Форвард «Вашингтона» подрался с задиравшим Овечкина игроком «Бостона»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон подрался с нападающим «Бостон Брюинз» Трентом Фредериком в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Потасовка произошла в начале третьего периода встречи, которая проходит на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне.

В предыдущей игре между командами, которая прошла 4 марта, Фредерик пытался вызвать на драку капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Также между игроком «Бостона» и россиянином возник конфликт, во время которого нападающий столичного клуба ударил оппонента клюшкой между ног.

Ранее сообщалось, что Овечкин получил максимально возможное наказание за удар соперника в пах.