Вяльбе признала превосходство норвежских лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, норвежские лыжники на данным момент превосходят всех остальных.

«Норвежцы реально всех сильнее. Я вспоминаю те времена, когда мы бегали. Ну если мы были всех остальных сильнее, из восьмерых девушек можно было ставить любую, и мы выигрывали, и казалось, нет равных нам.

Приблизительно это сейчас в норвежской команде происходит», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе норвежские лыжники завоевали семь золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды в десяти гонках. В активе российской команды одно золото, два серебра и одна бронза.

Ранее тренер сборной Норвегии объяснил, в чем Йоханнес Клебо превосходит Александра Большунова.