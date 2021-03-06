Вяльбе признала превосходство норвежских лыжников
Антон Борисов
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, норвежские лыжники на данным момент превосходят всех остальных.
«Норвежцы реально всех сильнее. Я вспоминаю те времена, когда мы бегали. Ну если мы были всех остальных сильнее, из восьмерых девушек можно было ставить любую, и мы выигрывали, и казалось, нет равных нам.
Приблизительно это сейчас в норвежской команде происходит», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».
На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе норвежские лыжники завоевали семь золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды в десяти гонках. В активе российской команды одно золото, два серебра и одна бронза.
Ранее тренер сборной Норвегии объяснил, в чем Йоханнес Клебо превосходит Александра Большунова.