Международная автомобильная федерация одобрила болид с российским флагом

Международная автомобильная федерация (FIA) не имеет вопросов к американской команде «Формулы-1» «Хаас» из-за ливреи нового болида, раскрашенного в цвета российского флага, заявил журналист Уилл Бакстон в Twitter.

«Несмотря на запрет на использование российского флага в спортивных соревнованиях, цвета флага использовать разрешено. «Хаас» подтвердил, что ливрея была одобрена FIA», — написал Бакстон.

4 марта команда представила новый болид, ливрея которого выполнена в цветах российского флага. Титульным спонсором будет российская компания «Уралкалий», а название команды сменится на F1 Uralkali Haas.

В новом сезоне пилотами команды будут россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «королевских гонок» Михаэля Шумахера.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне. Гонка запланирована на 28 марта.

Ранее владелец «Хааса» прокомментировал подписание контракта с «Уралкалием».

