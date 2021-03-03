Василевский признан первой звездой матча «Тампы» с «Далласом»
Анастасия Мартыненко
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз».
Встреча завершилась победой «молний» со счетом 2:0. Василевский в этом поединке оформил шатаут, отразив 28 нанесенных по его воротам бросков.
Второй звездой поединка стал нападающий «Тампы» — Ондржей Палат, который забросил победную шайбу своей команды. Замкнул тройку лучших игроков российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, он совершил 17 сэйвов.
Ранее сообщалось, что Василевский установил уникальный рекорд «Тампы».