Экс-игрок сборной Италии получил срок за выращивание марихуаны

Бывший футболист сборной Италии и ряда клубов Серии А, включая «Ювентус» и «Интер», Луиджи Сартор приговорен к сроку по уголовному делу о хранении и торговле наркотиками.

Roma Today сообщает, что 46-летний Сартор был арестован еще в феврале. При обыске на заброшенной вилле в горах Пармы у мужчины изъяли более сотни растений марихуаны.

Суд назначил Сартору наказание в виде домашнего ареста сроком на 14 месяцев и 20 дней. Отмечается, что он будет работать волонтерам в ассоциации, помогающим зависящим от наркотиков людям.

Имя итальянца после завершения карьеры регулярно появляется в криминальной хронике. В 2011-м его арестовали по подозрению в организации договорных матчей, а в 2015-м приговорили к условному сроку по обвинению в домашнем насилии.

Ранее стало известно, что призер Олимпиады обвиняется в организации наркокартеля.