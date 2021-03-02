Президент «Барселоны» Бартомеу отпущен из полиции

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отпущен из полиции. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, функционер воспользовался правом не свидетельствовать против себя, после чего покинул полицейский участок под залог.



Отмечается, что суд не закрыл дело в отношении Бартомеу и его советника Жауме Масферрера.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) объяснили решение поставить пенальти на защитнике «Спартака» Викторе Мозесе в игре 1/8 финала Кубка России против «Динамо».