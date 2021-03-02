Тренер сборной России по лыжам Крамер рассказал о взаимодействии с Вяльбе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о взаимодействии с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе. Об этом сообщает Aftonbladet.

По его словам, несмотря на различные взлеты и падения, она находится в хорошем контакте с представителями тренерского штаба.

Крамер заявил, что он, как и Вяльбе, преследует лишь одну цель — результат.

Ранее чемпион мира 2011 года Девон Кершоу поделился мнением относительно случившегося между российскими лыжниками Александром Большуновым и Глебом Ретивых.