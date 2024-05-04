Названы необычные симптомы инсульта у женщин

Заболевания сосудов у женщин могут проявляться необычными симптомами, что усложняет их диагностику. Например, признаком инсульта может быть общая утомляемость или изменения психики. Поэтому женщинам важно проверять состояние сосудов при отсутствии жалоб, чтобы знать свои риски и вовремя забить тревогу. Об этом сообщает медицинский центр Университета Раша.

Сосудистые патологии (аневризма аорты, сужение сонной артерии, инсульт, сужение артерий в ногах) могут проявляться болью или онемением в ногах, болью в животе или спине, размытым зрением, растерянностью и онемением или слабостью одной стороны тела. Но симптомы могут зависеть от пола. Например, у женщин при инсульте могут наблюдаться усталость и изменение психического состояния. Из-за этого они с меньшей вероятностью распознают инсульт и обратятся к врачу. Также некоторые патологии сосудов могут вызвать хроническую боль в области таза, например варикозное расширение вен малого таза.

Важно регулярно проходить профилактические осмотры, это поможет выявить проблемы еще до появления симптомов. Проверка на сосудистые заболевания у мужчин и женщин почти не отличается. Однако необходимые процедуры могут отличаться в зависимости от наличия факторов риска. Так, УЗИ сонной артерии рекомендуется для пациентов с высоким риском инсульта: курящих, людей с гипертонией или высоким уровнем холестерина, а также пациентам старше 65 лет.

Даже при правильном диагностировании заболевания женщины реже получают лечение. Это отчасти связано с тем, что медицинские процедуры разработаны для более широких мужских артерий. Поэтому женщинам важно избегать факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Курение — одна из наиболее распространенных причин аневризмы аорты, заболеваний периферических артерий и инсульта. Следует отказаться от этой привычки, а также поддерживать в норме артериальное давление и уровень холестерина в крови.

Ранее ученые выяснили, что начать вести активный образ жизни не поздно в 55 лет.