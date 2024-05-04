Российский врач пообщался с мошенниками и потерял 1,8 млн рублей

В Сыктывкаре 55-летний врач потерял 1,8 млн рублей, пообщавшись с мошенниками. Об этом сообщает Telegram-канал »Медицинская Россия».

По информации Telegram-канала, на телефонный номер мужчины по очереди звонили неизвестные, представлявшиеся якобы сотрудниками банка и ФСБ. Злоумышленники убеждали медицинского работника, что от его имени совершаются попытки оформления кредитов с территории разных городов.

Аферисты предложили мужчине оформить «зеркальные заявки на займы» и перевести средства на «безопасный счет», а затем ждать уведомления об отмене выдачи несанкционированных кредитов. Врач последовал их инструкциям и отправил преступникам 1,8 млн рублей.

Позже мужчина обратился в ГУ МВД по Республике Коми с заявлением о хищении денежных средств. Правоохранительные органы по факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее петербургский пенсионер потерял 16 млн рублей, пообщавшись с мошенниками.