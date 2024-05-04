В «Зените» оценили возможность подписания Неймара

Председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина ответила на слухи, согласно которым петербургский клуб рассматривает возможность заключения контракта с бразильским нападающим Неймаром. Ее слова приводит Sport24.

«Зенит» прямо сейчас, в настоящее время не ведет никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару!» — заявила Илюхина.

«Зенит» после 26-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков. Также подопечные Сергея Семака продолжают выступление в Кубке России, команда дошла до стадии финала Пути РПЛ, где бьется с московским ЦСКА.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября Неймар получил травму колена в матче за сборную Бразилии с Уругваем. Ожидается, что он будет восстанавливаться 10 месяцев.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» Неймар дважды стал чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), трижды выигрывал Кубок страны. В сезоне-2014/15 каталонцы стали победителями Лиги чемпионов.

С 2010 года Неймар на международной арене выступает за сборную Бразилии. В 2016 году он стал чемпионом Олимпийских игр.

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