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В Совфеде назвали слова Кэмерона об ударе ВСУ по РФ провокацией

В Совфеде назвали слова Кэмерона о праве ударов ВСУ по РФ провокацией

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что слова министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона о праве Вооруженных сил Украины совершать удары по российским городам британским оружием являются провокацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Слова Кэмерона — провокация. Сомневаюсь, что он спрашивал, что думают о его заявлении вооруженные силы Великобритании или самих британцев. Нынешнее время породило довольно большое количество «шариковых», эдаких неразвитых существ, которые позволяют себе «давать советы космического масштаба и космической же глупости», — сказал Кастюкевич.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал опасной эскалацией отправку войск НАТО на Украину.

Кэмерон подчеркнул, что не видит необходимости отправки военнослужащих Североатлантического альянса на Украину. Таким образом, Кэмерон не согласился с идеей президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск стран Запада на Украину в случае прорыва со стороны ВС РФ.

Ранее Захарова указала на признание Западом войны против России руками украинцев.

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