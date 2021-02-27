Александр Емельяненко все еще намерен провести бой с Владимиром Минеевым

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что все еще намерен провести поединок с чемпионом Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым, передает «Спорт-Экспресс».

Информация о том, что спортсмены подписали контракты на этот поединок, появилась весной 2020 года. Сообщается, что поединок проведется по правилам бокса.

«Мне без разницы. Дело в том, что у меня бой с Минеевым тоже намечается — по правилам бокса. Контракт подписан. Бой состоится. Когда? Пока неизвестно. Сейчас я форму наберу и объявлю число», — заявил Емельяненко.

Последний бой Емельяненко провел 24 июля 2020 года, на турнире АСА он проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко объяснил свое отсутствие «праздниками».