Кныжову разбили лицо в драке во время матча НХЛ

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд» произошла драка.

Участниками эпизода стали российский защитник хозяев Николай Кныжов и американский форвард «дикарей» Маркус Фолиньо.

На 18-й минуте встречи Фолиньо и Кныжов нанесли друг другу несколько ударов кулаками у борта. Один из панчей Фолиньо привел к тому, что у россиянина открылась сечка на лице, после чего лайнсмены разняли хоккеистов.

Видео инцидента доступно в Twitter.

Foligno bloodied Knyzhov badly enough that he called for the linesman to stop the fight and skated away pic.twitter.com/MeJ3rAw369