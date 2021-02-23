Кныжову разбили лицо в драке во время матча НХЛ
Игорь Игнатов
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Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд» произошла драка.
Участниками эпизода стали российский защитник хозяев Николай Кныжов и американский форвард «дикарей» Маркус Фолиньо.
На 18-й минуте встречи Фолиньо и Кныжов нанесли друг другу несколько ударов кулаками у борта. Один из панчей Фолиньо привел к тому, что у россиянина открылась сечка на лице, после чего лайнсмены разняли хоккеистов.
Видео инцидента доступно в Twitter.
Ранее сообщалось, что 33 сейва Семена Варламова помогли «Нью-Йорк Айлендерс» обыграть «Баффало Сэйбрз» в матче НХЛ.
Foligno bloodied Knyzhov badly enough that he called for the linesman to stop the fight and skated away pic.twitter.com/MeJ3rAw369— CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) February 23, 2021