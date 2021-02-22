«Реал» могут обвинить в мошенничестве и уходе от налогов

Мадридский «Реал» подозревается в уклонении от налогообложения, сообщает издание Info Libre.

В 2016 году «Реал» заключил договор с фондом Providence о продаже коммерческих прав, согласно которому фонд должен выплатить клубу €500 млн в течение 10 лет, причем €200 млн должны быть выплачены до 2021 года.

Для того, чтобы избежать налогов в Испании, руководство клуба воспользовалось помощью компаний, базирующихся в Люксембурге и на Каймановых островах. Схема такая: фонд переводил деньги на Каймановы острова, оттуда деньги шли в Люксембург и затем приходили в «Реал» уже свободными от налогов.

По информации источника, высшее руководство «Реала» было в курсе возможных рисков.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался заплатить за форварда Эрлинга Холанда €8 млн евро в 2018 году.