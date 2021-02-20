«Реал» мог купить Холланда в 2018 году

Мадридский «Реал» отказался заплатить за форварда Эрлинга Холанда €8 млн евро в 2018 году, сообщает Marca.

В то время норвежский нападающий защищал цвета «Мольде». У «сливочных» тогда была возможность приобрести Холланда за €8 млн евро, однако клуб отказался от трансфера, предпочтя Эрлингу Винисиуса, Родриго и Рейниера.

После этого трансфер Холланда выкупил «Ред Булл Зальцбург», а в декабре 2019 года норвежца продали дортмундской «Боруссии» за €20 млн евро.

Ранее дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «Севильей» в Лиге чемпионов.