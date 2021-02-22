Месси выразил соболезнования в связи со смертью мамы Роналдиньо
Анатолий Ильинский
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Капитан «Барселоны» Лионель Месси поддержал бывшего партнера по команде, легенду мирового футбола Роналдиньо.
Напомним, что 21 февраля мать представителя Бразилии скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
«Ронни, у меня нет слов! Я не могу в это поверить... Просто выражаю тебе поддержку, обнимаю тебя и всю твою семью. Я очень сожалею, мир ее праху», — написал аргентинец в «сториз» у себя в Instagram-аккаунте.
Стоит отметить, что Роналдиньо завершил профессиональную карьеру 16 января 2018 года.