Месси выразил соболезнования в связи со смертью мамы Роналдиньо

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поддержал бывшего партнера по команде, легенду мирового футбола Роналдиньо.

Напомним, что 21 февраля мать представителя Бразилии скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

«Ронни, у меня нет слов! Я не могу в это поверить... Просто выражаю тебе поддержку, обнимаю тебя и всю твою семью. Я очень сожалею, мир ее праху», — написал аргентинец в «сториз» у себя в Instagram-аккаунте.

Стоит отметить, что Роналдиньо завершил профессиональную карьеру 16 января 2018 года.

Ранее Венгер высказался о роли Роналду и Месси в их клубах.