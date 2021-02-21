Лев Лещенко уверен в победе «Динамо» в Кубке России

Народный артист РСФСР, член консультативного совета «Динамо» Лев Лещенко выразил уверенность в победе столичной команды в Кубке России в сезоне-2020/21, передает «Чемпионат.com».

В матче 1\8 финала Кубка России «Динамо» со счетом 2:0 переиграло другой столичный клуб — «Спартак». При этом Лещенко отметил, что не сомневался в победе команды над красно-белыми.

«Не сомневался, что «Динамо» обыграет «Спартак». Бело-голубые сделали очень хорошую селекцию, много способной молодежи в команде. Они в этом году вообще станут обладателями Кубка России и обеспечат себе место в еврокубках», — заявил он.

Ранее сообщалось, что тренер «Динамо» Воронин назвал заслуженной победу над «Спартаком».