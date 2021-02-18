Теннисистка Брейди вышла в финал Australian Open

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Американская теннисистка Дженнифер Брейди вышла в финал турнира Australian Open.

25-летняя спортсменка в полуфинальном матче оказалась сильнее Каролины Муховой из Чехии.

Встреча продлилась 1 час 57 минут и завершилась в трех сетах — 6:4, 3:6, 6:4.

Брейди сделала восемь подач навылет, совершила две двойных ошибки и выиграла 50% мячей с первой подачи.

Ранее сообщалось, что японка Наоми Осака вышла в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).