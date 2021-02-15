Контракт Бобровского признан одним из самых худших в НХЛ

Контракт вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского признан одним из худших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии The Hockey News.

В список также попали трудовые соглашения Дрю Даути, Джеффа Скиннера, Эрика Карлссона, Оливера Экмана-Ларссона, Мэтью Дюшена, Марка-Эдуарда Влэшика, Кэри Прайса и Джейка Трубы.

Напомним, что в нынешнем сезоне Бобровский выиграл пять из семи встреч, отражая в них более 88% бросков при коэффициенте надежности 3,34.

Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Вашингтон Кэпиталз».