В Милане появилось граффити с изображением стычки между Ибрагимовичем и Лукаку

В Милане появилось граффити с изображением недавней стычки между футболистом «Милана» Златаном Ибрагимовичем и игроком «Интера» Ромелу Лукаку.

Напомним, инцидент произошел во время матча 1/4 финала Кубка Италии.



Сбоку от рисунка красуется надпись «Лицом к лицу, сердцем к сердцу».



Фото с изображением граффити выложил SharpSport в Twitter.

The Epic Clash of #Lukaku and #Zlatan in the Milan's derby has metaphors into street art in Milan ⚡ ⚡ ⚡



