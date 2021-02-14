В Милане появилось граффити с изображением стычки между Ибрагимовичем и Лукаку
Андрей Черников
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В Милане появилось граффити с изображением недавней стычки между футболистом «Милана» Златаном Ибрагимовичем и игроком «Интера» Ромелу Лукаку.
Напомним, инцидент произошел во время матча 1/4 финала Кубка Италии.
Сбоку от рисунка красуется надпись «Лицом к лицу, сердцем к сердцу».
Фото с изображением граффити выложил SharpSport в Twitter.
Ранее Ибрагимович забил 500 голов на клубном уровне.
The Epic Clash of #Lukaku and #Zlatan in the Milan's derby has metaphors into street art in Milan ⚡ ⚡ ⚡— SharpSports (@SharpSportsTv) February 14, 2021
�� �� �� @SharpSportsTv �� pic.twitter.com/aUK16P3MK8