Депутат Госдумы обратился к сказавшему о мягком наказании для России Йоханнесу Бе

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев обратился к о норвежскому биатлонисту Йоханнесу Бе.

Ранее спортсмен заявил, что российские спортсмены получили слишком мягкое наказание после допинговых скандалов.

«Во-первых, пусть читает правила об участии в соревнованиях. Спортсмены, независимо от их расы и национальности, имеют абсолютно равные права. Во-вторых, пусть читает решение CAS, который четко сказал какие дисциплинарные взыскания полагаются нашей национальной команде», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System). Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Йоханнеса Бе о мягком наказании для России.