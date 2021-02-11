Кафельников оценил шансы россиян на победу в Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о шансах россиян на победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

«Затрудняюсь ответить на вопрос, кто для меня главный фаворит. Все ребята играют хорошо. Какие шансы у наших ребят выиграть турнир? В теории, возможно все. Я бы оценил шансы на победу как 50 на 50», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли в третий круг соревнования. 11 января также проведет свою встречу Даниил Медведев.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.

Ранее сообщалось, что Хачанов обыграл представителя Литвы Ричарда Беранкиса.