Ларионов может поехать со сборной России на чемпионат мира

Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг не исключил, что наставник молодежной команды Игорь Ларионов может отравиться с главной сборной на чемпионат мира 2021 года в Латвии.

Специалист будет исполнять обязанности главного тренера российской команды на шведском этапе Евротура, который пройдет в Мальме с 11 по 14 февраля.

«Ларионов в апреле поедет в Даллас на юниорский чемпионат мира, будет смотреть все матчи. По майскому чемпионату мира дальше решения будем принимать. Но, конечно, это вполне возможно, что Ларионов будет работать на турнире», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».

Чемпионат мира 2021 года пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) на сайте опубликовала расписание чемпионата мира по хоккею 2021 года.