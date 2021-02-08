Ларионов может поехать со сборной России на чемпионат мира

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг не исключил, что наставник молодежной команды Игорь Ларионов может отравиться с главной сборной на чемпионат мира 2021 года в Латвии.

Специалист будет исполнять обязанности главного тренера российской команды на шведском этапе Евротура, который пройдет в Мальме с 11 по 14 февраля.

«Ларионов в апреле поедет в Даллас на юниорский чемпионат мира, будет смотреть все матчи. По майскому чемпионату мира дальше решения будем принимать. Но, конечно, это вполне возможно, что Ларионов будет работать на турнире», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».

Чемпионат мира 2021 года пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) на сайте опубликовала расписание чемпионата мира по хоккею 2021 года.