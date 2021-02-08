Тарасова рассказала о восторге от командного турнира фигуристов
Андрей Черников
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от командного турнира фигуристов, передает Sport24.
«Думаю, что мы обязательно будем проводить такие турниры в дальнейшем. Они интересны зрителям, профессионалам, болельщикам. Мне уже хочется купить билеты на следующие командные соревнования», — сказала Тарасова.
Тарасова отметила, что такие соревнования дают спортсмену возможность выступать.
Ранее появилось видео произвольного проката Александры Трусовой на командном турнире в Москве.