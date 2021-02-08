Тарасова рассказала о восторге от командного турнира фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от командного турнира фигуристов, передает Sport24.

«Думаю, что мы обязательно будем проводить такие турниры в дальнейшем. Они интересны зрителям, профессионалам, болельщикам. Мне уже хочется купить билеты на следующие командные соревнования», — сказала Тарасова.



Тарасова отметила, что такие соревнования дают спортсмену возможность выступать.

Ранее появилось видео произвольного проката Александры Трусовой на командном турнире в Москве.