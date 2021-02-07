«Время первых» сократило отставание от «Красной машины» на Кубке Первого канала
Андрей Черников
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Танцевальные пары выступили с произвольной программой в командном турнире Кубка Первого канала по фигурному катанию.
Лучший результат показали Александра Степанова и Иван Букин, который выступают за команду «Время первых» Евгении Медведевой.
Стоит отметить, что команде «Время первых» удалось сократить отставание от «Красной Машины» Алины Загитовой (1305,82:1291,03).
Ранее Этери Тутберидзе назвала командный турнир смотром нервов перед Олимпиадой.