Боец ММА нокаутировал соперника за минуту

Пакистанский боец MMA Ахмед Муджтаба нокаутировал своего соперника Рахула Раджу из Индии за минуту.



Поединок проходил в рамках турнира One Championship.



Стоит отметить, что в десяти боях Муджтаба одержал восемь побед, дважды проиграв.

Ahmed Mujtaba gets Pakistan the win over India, STOPPING Rahul Raju in Round 1! @ahmedwolverine1 #ONEUnbreakable3 #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/wpVX2avZQw