Орлов назвал возможное возвращение Промеса в «Спартак» авантюрой

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном возвращении нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак».

По его мнению, от разных источников поступает разная информация касательно предстоящего перехода, из-за чего оценить реальные шансы трансфера нидерландца трудно.



«Не знаю, появится ли в «Спартаке» Промес. На мой взгляд, это очередная авантюра. Авантюра больше от агентов.

То говорят, что идут с ним переговоры, то говорят, что не идут. Это специально. Когда нет игры — всегда что-то придумывается», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее стал известен номер, под которым будет играть Александр Кокорин в «Фиорентине».