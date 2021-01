Актер «Игры престолов» поделился эмоциями от победы «МЮ» над «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счетом 3:2.

В составе «Манчестер Юнайтед» забитыми мячами отметились Мэйсон Гринвуд, Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш.

В составе «Ливерпуля» — Мохамед Салах.

После игры британский актер Джон Брэдли, известный по роли Сэма Тарли в сериале «Игра престолов», поделился эмоциями от победы «Манчестера».

Напомним, что актер является болельщик «МЮ».

«Давайте будем честными, 12 месяцев назад нас почти наверняка бы уничтожили в этом матче. Огромный прогресс», — написал Брэдли на своей странице в Twitter.



Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о победе над «Ливерпулем».

