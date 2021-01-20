МИД прокомментировал решение о лишении Минска ЧМ-2021

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о лишении Минска права провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году.

По мнению Захаровой, решение о лишении Минска ЧМ-2021 по хоккею является политизированным и предвзятым.

«Каждый день на всех международных площадках наши западные партнеры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации», — цитирует официального представителя МИД РФ «Матч ТВ».

Напомним, что ЧМ-2021 должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Белоруссии и Латвии.

Ранее президент ИИХФ рассказал о беседе с Лукашенко.