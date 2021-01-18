«Челси» хочет купить Холанда

Лондонский «Челси» хочет купить нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб готов побить рекорд по тратам на одного игрока ради покупки нападающего.

Сообщается, что «Челси» сделает запрос в «Боруссию» о покупке Холанда летом 2021 года.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги в 10 матчах Эрлинг Холанд забил 12 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил лидерство в АПЛ.