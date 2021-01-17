Вратарь «Айлендерс» Варламов травмировался перед игрой с «Рейнджерс»

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов травмировался на раскатке перед игрой регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Голкипер покинул лед лишь с помощью медицинского штаба команды. Место в воротах занял его соотечественник Илья Сорокин, для которого эта игра станет первой в НХЛ.

Напомним, что 15 января Варламов отразил все 28 бросков в матче с «рейнджерами».

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) на следующей неделе объявит о переносе чемпионата мира 2021 года из Белоруссии.