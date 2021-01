В Турции футболисты вышли на поле в белой форме и слились со снегопадом

В очередном матче чемпионата Турции по футболу произошел забавный случай.

Игроки «Сивасспора» вышли на встречу с клубом «Истамбул Башакшехир» в белой форме. По ходу поединка поле засыпало снегом, вследствие чего футболисты гостей слились и стали незаметны на телевизионной картинке.

Отметим, что игра из-за непогоды не была перенесена и завершилась вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» отметил всемирный день группы The Beatles.

It was snowing in Istanbul during the Basaksehir - Sivasspor game and Sivasspor thought wearing white would be a good idea. Yes, there are actually two sides in this photo - look closely and Sivasspor players are there. ‍♂️‍♂️‍♂️ pic.twitter.com/LBV1Zi14Fp