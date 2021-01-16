В ИИХФ отреагировали на отказ компаний спонсировать ЧМ в Минске

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола отреагировал на отказ некоторых компаний спонсировать чемпионат мира 2021 года, передает ТАСС.

«Это не стало сюрпризом для меня. Думаю, другие спонсоры придерживаются такого же мнения. Вопрос проведения чемпионата мира в Белоруссии совет ИИХФ рассмотрит на следующей неделе», — сказал Куммола.

Турнир должен состояться с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.



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