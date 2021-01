Стала известна дата встречи Хабиба с главой UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет встречу с главой промоушена Даной Уайтом 15 января, сообщает журналист Бретт Окамото.

«Ожидаемая многими встреча Даны Уайта и Хабиба Нурмагомедова, как ожидается, состоится в пятницу вечером в Абу-Даби, на турнире UAE Warriors по MMA», — написал Окамото в Twitter.

После победы над американцем Джастином Гэтжи российский боец объявил о завершении спортивной карьеры. Ожидается, что Уайт попытается уговорить чемпиона UFC провести еще один поединок.

Ранее Нурмагомедов описал переговоры с главой UFC отрывком из «Операции «Ы».

The much-anticipated meeting between Dana White (@danawhite) and Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib) is expected to take place tonight, Friday here in Abu Dhabi, at a UAE Warriors MMA card.