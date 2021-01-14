Лещенко поддержал идею исполнять «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Андрей Черников
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Певец Лев Лещенко оценил идею исполнять на Олимпиаде «Катюшу» вместо российского гимна, передает РИА «Новости».
Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил российских спортсменов от крупных международных соревнований на два года. Россиянам запрещено использовать национальный гимн и флаг.
«Замечательное предложение. Это обычная песня. Она исполнялась оркестром радио и телевидения с 1938 года. Я о ней говорил еще до того, как вышло это решение», — сказал Лещенко.
Ранее «Катюшу» предложили сделать гимном российских спортсменов на Олимпиаде.