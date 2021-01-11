Футболистов сборной России вакцинируют от коронавируса «Спутником V»
Карен Саркисян
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Футболистов сборной России вакцинируют от коронавируса «Спутником V». Об этом «Чемпионат.com» рассказал врач сборной России Эдуард Безуглов.
По словам врача, Российский футбольный союз (РФС) совместно с Министерством спорта Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) прорабатывает технические вопросы по вакцинированию.
«Что касается сроков — речь идет о ближайших неделях», — добавил Безуглов.
Ранее сообщалось, что РФС ведет переговоры о вакцинации игроков сборной России от коронавируса.